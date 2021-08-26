بعد توتر علاقته مع أليجري.. ما هي الأندية المرشحة للتعاقد مع رونالدو هذا الصيف؟

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يقترب كريستيانو رونالدو أكثر فأكثر من مُغادرة يوفنتوس، مع وجود تقارير موثوقة تعترف بأن النجم الدولي البرتغالي قد يترك النادي خلال الأيام القليلة القادمة.

ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل، ومن المستبعد جدًا أن يُجدد صاروخ ماديرا عقده مع البيانكونيري.

يبدو أن مغامرة رونالدو في الدوري الإيطالي تقترب من نهايتها، ويبقى أن نرى أين يذهب.

وكان تم ربط رونالدو تم ببعض أكبر الأندية في العالم، ولكن نظرًا لراتبه المُرتفع، سيكون من المثير للاهتمام معرفة النادي الذي يقدم عرضًا ملموسًا له.

دعونا نلقِ نظرة على أبرز 3 أندية يُمكن أن ينتقل إليها كريستيانو رونالدو:

3- مانشستر يونايتد:

يُعتبر كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترته المذهلة مع مانشستر يونايتد.

كان في مانشستر يونايتد حيث صنع رونالدو اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم. لا يزال يتذكر سحره في أولد ترافورد باعتزاز شديد، حيث يأمل الكثيرون في عودة القصص الخيالية لواحد من أعظم اللاعبين في كل العصور.

تم ربط رونالدو بمانشستر يونايتد عدة مرات، لكن لم يكن هناك تقارير موثقة في تلك الشائعات. ومع ذلك، مع انتهاء عقده مع يوفنتوس الموسم المقبل، يبدو من المرجح أن يغادر رونالدو عملاق الدوري الإيطالي قريبًا. مانشستر يونايتد سيراقب بالتأكيد.

2- باريس سان جيرمان:

مع احتمال انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد قريبًا، فقد اقترح كان هناك اقتراح ان يحل كريستيانو رونالدو محله في باريس سان جيرمان.

بالنسبة للكثيرين، سيكون هذا حلمًا يتحقق. إذا انضم رونالدو إلى أثرياء العاصمة الفرنسية، فسوف يرتبط مع ليونيل ميسي، وسيلعب اثنان من أعظم اللاعبين معًا لأول مرة. بصرف النظر عن ميسي، سيتم لم شمل رونالدو أيضًا مع قلب الدفاع سيرجيو راموس.

ومع ذلك، قام باريس سان جيرمان بتوسيع ميزانيته مع وصول ميسي، وسيتعين عليه بيع اللاعبين من أجل تحقيق التوازن المالي. ويهتم النادي أيضًا بالتعاقد مع نجم رين إدواردو كامافينجا، لذلك يبقى أن نرى كيف سيحلون محل مبابي.

1- مانشستر سيتي:

مع إعلان هاري كين أنه سيبقى في توتنهام هوتسبر هذا الصيف، يقود مانشستر سيتي الآن السباق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

مانشستر سيتي في فترة الانتقالات يسعى للحصول على هداف لتعويض رحيل سيرجيو اجويرو إلى برشلونة، وكان كين هدفهم الأساسي هذا الصيف. ومع ذلك، أوضح اللاعب الدولي الإنجليزي الآن أنه لا ينوي الرحيل عن توتنهام هذا الموسم.

ويستهدف مانشستر سيتي لإيجاد حلاً قصير المدى لتحسين هجومهم. يضمن رونالدو الأهداف، ويملك مانشستر سيتي الإمكانيات المالية لإبرام صفقة.