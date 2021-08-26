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«الهيئة الإنجيلية» تعلن موعد فتح باب التقدم لجائزة «صموئيل حبيب» للعمل التطوعي

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«الهيئة الإنجيلية» تعلن موعد فتح باب التقدم لجائزة «صموئيل حبيب» للعمل التطوعي «الهيئة الإنجيلية» تعلن موعد فتح باب التقدم لجائزة «صموئيل حبيب» للعمل التطوعي

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أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فتح باب التقدم لجوائز «صموئيل حبيب» لعام ٢٠٢٢، للتميُّز في العمل الاجتماعي، اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية في : «إننا مستمرون في استكمال رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، والتي ما زالت تؤثِّر فينا وفي الكثير من شركائنا في المجتمع المصري، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000».

وأضاف زكي: «أنه يتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من المؤسسات والجمعيات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي، بجانب قيادة دينية مسيحية وقيادة مجتمعية عامة تقدِّم نموذجًا في خدمة الجميع بدون تمييز، ممن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعي».

ومن المقرر أن يتم تقديم واستقبال طلبات الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية للهيئة القبطية الإنجيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أول سبتمبر حتى أول أكتوبر ٢٠٢١.

يذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، منذ أن أسسها عام 1950، وحتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد كرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.

المصرى اليوم

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