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عرض قصة Captain Tsubasa الجديدة لـِ يوشي تاكاهاشي في لعبة Captain Tsubasa: Dream Team هذا الخريف!

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عرض قصة Captain Tsubasa الجديدة لـِ يوشي تاكاهاشي في لعبة Captain Tsubasa: Dream Team هذا الخريف! عرض قصة Captain Tsubasa الجديدة لـِ يوشي تاكاهاشي في لعبة Captain Tsubasa: Dream Team هذا الخريف!

أعلنت شركةKLab Inc. ، وهي شركة رائدة في ألعاب الجوال عبر الإنترنت، أن قصة Captain Tsubasa الجديدة ليوشي تاكاهاشي بعنوان "NEXT DREAM" ستظهر في لعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team هذا الخريف 2021.

تدور أحداث القصة بعد دورة الألعاب الأولمبية في مدريد في Captain Tsubasa Rising Sun،  والتي يتم عرضها حالياً في سلسلة خاصة لـ Grand Jump من مجلة Captain Tsubasa Magazine (Shueisha)، وسوف تسلط الضوء على ظهور الشخصيات المعهودة في أدوار جديدة والشخصيات الجديدة كل شهر في اللعبة.

معلومات حول بدء الانتشار

تم إطلاق لعبة Captain Tsubasa: Dream Team في عام 2017، وحتى مارس 2021، تجاوز عدد عمليات التنزيل 35 مليون في جميع أنحاء العالم. لا يزال اللاعبون من جيمع أنحاء العالم يستمتعون بهذه اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت KLab برعاية نادي كرة القدم Nankatsu SC الذي يمثله يوشي تاكاهاشي منذ موسم 2018، واستضافت بطولات عالمية لـ Captain Tsubasa: Dream Team منذ عام 2019، وتواصل التفاعل مع مشجعي Captain Tsubasa ومشجعي كرة القدم ولاعبي الألعاب بطرق مختلفة.

تأمل KLab في تحقيق رؤيتها المتمثلة في "الجمع بين العالم من خلال الترفيه" من خلال مشاركة التطورات المستقبلية في سلسلة Captain Tsubasa: Dream Team  في جميع أنحاء العالم لعشاق Captain Tsubasa  ولاعبي اللعبة للاستمتاع معاً.

 

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