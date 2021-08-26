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الهيئة العامة للاستثمار تختتم البرنامج التدريبي لـ17 من شباب الدارسين بالخارج

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الهيئة العامة للاستثمار تختتم البرنامج التدريبي لـ17 من شباب مصر الدارسين بالخارج الهيئة العامة للاستثمار تختتم البرنامج التدريبي لـ17 من شباب الدارسين بالخارج

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في إطار عمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، اختتمت الهيئة العامة للاستثمار البرنامج التدريبي الصيفي لـ 17 شابا وفتاة من شباب الدارسين المصريين بالخارج، والذي عقد ضمن برامج التدريب الذي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متعددة، بهدف توفير الخبرة العملية والميدانية المطلوب لدارسينا بالخارج.

من جانبها، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، بخالص الشكر إلى المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لتعاونه الكبير مع وزارة الهجرة لتوفير فرصة تدريب مهمة لشباب الدارسين المصريين بالخارج ضمن أنشطة مركز الحوار.

وأشادت الوزيرة بالحماس والتفاعل الذي تحلى به شباب الدارسين المصريين بالخارج أثناء التدريب، وشغفهم المستمر لاكتساب الخبرات وممارسة العمل الميداني، من خلال التعرف على طبيعة العمل داخل الهيئة، حيث تم تقسيم هؤلاء الشباب إلى 4 مجموعات للتدريب في أربعة قطاعات مختلفة بالهيئة، وهي قطاع المناطق الحرة، قطاع تنمية الأعمال، قطاع الترويج، وقطاع متابعة الأداء الاقتصادي.

من جهتهم، أعرب شباب الدارسين بالخارج الذين تلقوا التدريب بالهيئة عن بالغ سعادتهم بفترة التدريب، وأكدوا أنه إضافة مهمة لهم وأكسبهم مزيدا من الخبرات التي ستدعم قدراتهم العلمية بشكل كبير مستقبلا.

يشار إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، عمل منذ تدشينه في يناير الماضي على توفير فرص تدريب متنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ووصل عدد فرص التدريب بمختلف الجهات إلى نحو 140 فرصة، في عدد من الجهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما نظم المركز ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي، كذلك تدريب بشركتي إيوان للتطوير العقاري، Egy Trans الرائدة في مجال النقل.

المصرى اليوم

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