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أشاد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس بنجاح وزارة البترول في تحقيق قفزة كبيرة من الصادرات المصرية من البترول الخام في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وصول قيمة الصادرات من البترول الخام نحو 117.3 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 40.7 مليون دولار في شهر ابريل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 188.3% .

وقال أن هذا يؤكد على نجاح هذا القطاع الواعد والذى يحظى بأكبر دعم ومساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسى مطالباً من وزارة البترول .والثروة المعدنية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود

يذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن صادرات البترول الخام جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 632 مليون و824 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 161 مليون و987 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.

وضمت قائمة صادرات الوقود المصرية صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون و27 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 56 مليون و867 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 373 مليون و160 ألف دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الفحم نحو مليون و263 ألف دولار، مقابل مليون و952 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 689 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجارى نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع بلغت 10%، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.3٪، حيـث بلغت 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.