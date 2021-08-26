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وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز لقاح كورونا لـ678 مركزا.. وبدء عمل مركز لقاح موسع بالإسكندرية

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وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز لقاح كورونا لـ678 مركزا.. وبدء عمل مركز لقاح موسع بالإسكندرية وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز لقاح كورونا لـ678 مركزا.. وبدء عمل مركز لقاح موسع بالإسكندرية

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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وفي مستهل عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى الموقف الحالي للقاحات ، لافتة إلى أن الأسبوع الماضي شهد التوسع في إجمالي عدد مراكز اللقاحات ليزيد من 580 إلى 678 مركزا، بواقع 512 مركزاً للمواطنين و175 مكتب سفر، كما سلطت الوزيرة الضوء على الفرق المتنقلة ومراكز التلقيح بمحافظات: مطروح، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، منوهةً إلى أنه تم بدء العمل بمركز اللقاحات الموسع بالإسكندرية، فضلاً عن البدء التجريبي بأكاديمية الفنون بالجيزة، مضيفة أنه يتم دعم مراكز تقديم اللقاحات بفرق توعية لرفع الوعي والتنظيم.

واستعرضت الوزيرة موقف توريد اللقاحات المختلفة، «سينوفارم، سينوفاك، فايزر، ومودرنا، وغيرها، وحول موقف تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التابعة له، فقد تم تطعيم نحو 1.3 مليون من العاملين المستهدفين.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التيسير لحصول المواطنين المسافرين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الدول المسافرين إليها، مشيرة إلى أنه تم التيسير على المواطنين من خلال إمكانية التسجيل للحصول على لقاح السفر عبر الموقع الإلكتروني للقاحات بدلاً من استخدام الخط الساخن فقط، موضحة أنه تم الانتهاء من إعطاء 250 ألف جرعة من لقاح جونسون الخاص بالسفر، كما تم زيادة عدد المسجلين للحصول على لقاح المسافرين من 260 ألف مواطن إلى 760 ألف مواطن، وذلك خلال 72 ساعة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس الجاري وصل إلى نحو 362 ألف شهادة.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن إجمالي المسجلين بوزارة التربية والتعليم وصل إلى أكثر من 472 ألف مسجل على مستوى الجمهورية، وجار العمل على الانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية لهم خلال شهر سبتمبر المقبل، قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

وحول التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطعيم العاملين بها، والطلبة الجامعيين، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع المعنيين بالوزارة، وتم وضع مستهدف يومي للجامعات للعمل على الانتهاء منه بنهاية سبتمبر المقبل، على أن يتم إرسال نتائج المستهدفات لمتابعة موقف اللقاح بالجامعات بصورة يومية، منوهةً في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة جزء خاص بالطلاب الجامعيين بموقع تسجيل اللقاحات، موضح به المحافظة والجامعة التابعة لها.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم مضاعفة الأعداد المتعاقد عليها من علاج الأجسام المضادة «ريجينيرون»، وأنه تم استقبال 10 آلاف جرعة، بالإضافة إلى توريد أجهزة أشعة مقطعية جديدة والتي بلغ إجماليها 108 أجهزة، تم توريد 18 جهازا منها خلال أغسطس الجاري.

كما استعرضت الوزيرة الموقف الحالي لخزانات الأكسجين الطبي بالمستشفيات، والتي تضمنت تركيب 75 خزان أكسجين سعة 11 لترا، و22 خزان أكسجين سعة 6 آلاف لتر، فضلاً عن توفير1435 أسطوانة أكسجين سعة 40 لتر.

المصرى اليوم

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