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وكيل «عربية النواب» يطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية للقضاء على الإختناقات المرورية

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وكيل «عربية النواب» يطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية للقضاء على الإختناقات المرورية وكيل «عربية النواب» يطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية للقضاء على الإختناقات المرورية


طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود، تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضارى للقاهرة الكبرى >

كما طالب «أباظة» بتنفيذ التكليف الرئاسى بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، خاصةً كوبرى 6 أكتوبر ومحورى الفنجرى و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلاً عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كافى من كبارى المشاة وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إنه يجب على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمواجهة الازمات المرورية الكبيرة داخل بعض محاور القاهرة مشيداً بحرص الرئيس السيسى على المتابعة المستمرة لمثل هذه الملفات
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة

المصرى اليوم

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