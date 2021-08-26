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فيفا يقلص عقوبة منتخب المكسيك قبل انطلاق تصفيات المونديال

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فيفا يقلص عقوبة منتخب المكسيك قبل انطلاق تصفيات المونديال فيفا يقلص عقوبة منتخب المكسيك قبل انطلاق تصفيات المونديال

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تقليص العقوبة الصادرة بحق المكسيكي بعد ترديد هتافات عنصرية خلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، في مارس الماضي.

وذكر اتحاد الكرة المكسيكي مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي أنه تم إبلاغه من قبل فيفا أن المنتخب المكسيكي للرجال سيخوض مباراة واحدة فقط دون جماهير بدلا من مباراتين.

وتطبق العقوبة خلال مباراة المنتخب المكسيكي أمام ضيفه الجامايكي في الثاني من سبتمبر المقبل في مستهل تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستند الاتحاد المكسيكي في الطعن الذي تقدم به إلى فيفا، بأن العقوبة ستؤثر على مشوار المنتخب الأول في تصفيات رغم أن الواقعة التي تلقى العقاب بسببها جاءت خلال مباراة منتخب الشباب تحت 23 عاما.

المصرى اليوم

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