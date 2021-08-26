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سخر إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي في قناة النادي الأهلي، من نغمة جماهير الزمالك التي تتردد حالياً بأن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، والعدالة التي تحققت في الموسم الجاري وراء تتويج الزمالك ببطولة الدوري في الموسم الجاري.

وحسم الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري بشكل رسمي عقب فوزه مساء الثلاثاء على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده في صدارة جدول ترتيب البطولة إلى 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي حامل اللقب ومطارده المباشر النادي الأهلي.

وقال إسلام الشاطر في تصريحات مساء الأربعاء، عبر شاشة قناة الأهلي منتقداً ما يردده الكثير من جماهير الزمالك ومسؤوليه مؤخراً بشأن تقنية الفيديو: الأهلي فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري الممتاز، وكان أول موسم يتم فيه تطبيق تقنية الفار في مصر، كما أن الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا في ظل تطبيق تقنية الفار، ونفس الأمر في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف إسلام الشاطر: لا أفهم ما يردده هؤلاء الأشخاص، لأن الواقع يتنافى مع ما يقولونه.