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أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أنه سيتم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «لم نجتمع مع مسؤولي البنك الأهلي حتى الآن، لتحديد الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي»، مضيفًأ: «الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، وضع عينه على بعض اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم في الفترة الجارية».

وأضاف: «نسعى لضم لاعبين سوبر من الأهلي والزمالك وبيراميدز، حتى يستطيع الفريق الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز، والتواجد في أحد مراكز المقدمة».

وأشار: «اللواء أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات كريم بامبو، بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق في الفترة الماضية».

وأوضح: «هناك موافقة مبدئية من مسؤولي الزمالك على انتقال بامبو للبنك الأهلي، ولكن حسين لبيب أكد أن القرار النهائي بشأن بيع اللاعب أو عودته للزمالك، سيكون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق».