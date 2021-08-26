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فرج عامر في رسالة غامضة: «اليوم قد يحدث زلزال كروي»

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فرج عامر في رسالة غامضة: «اليوم قد يحدث زلزال كروي» فرج عامر في رسالة غامضة: «اليوم قد يحدث زلزال كروي»

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وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة رسالة غامضة صباح اليوم الخميس 26-8-2021 عبر حسابه الرسمي، مؤكدًا أن اليوم قد يحدث «زلزال كروي» في مفاجأة كبيرة.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اليوم قد يحدث زلزال كروي وقد يقلب ترابيزات كتيرة (مش مقصود) تتقلب لكن تطور الأحداث خلق المفاجأة».

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت اعتراضات كبيرة من جانب فرج عامر بعدم مشاركة سموحة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل رغم احتلال المركز الثالث بفارق عن أقرب منافسيه.

وقام اتحاد الكرة بترشيح 4 أندية لخوض المنافسات الأفريقية الموسم المقبل وهي الأهلي والزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمصري وبيراميدز لبطولة الكونفدرالية.

كما كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة كبيرة سوف تحدث في رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.

حسام حسن انتهت إعارته مع نادي أهلي طرابلس الليبي في نهاية الموسم المنقضي، بعدما لعب بين صفوفه لمدة 4 أشهر.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مفاجأة كبيرة قد تحدث في رحيل حسام حسن».

يذكر أن ناديي وبيراميدز دخلا في صراع من أجل التعاقد مع حسام حسن خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض العجز الذي يعانيان منه في مركز قلب الهجوم، بالإضافة إلى بعض الأنباء التي تحدثت عن دخول الأهلي على خط مفاوضات ضم مهاجم سموحة.

المصرى اليوم

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