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فريق التطوع بمستشفى الصحة النفسية بالطائف يطلق مبادرة "توعيتكم واجبنا"

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بهدف توعية وتثقيف زوار مركز اللقاحات وتغيير المفاهيم الخاطئة والشائعات

فريق التطوع بمستشفى الصحة النفسية بالطائف يطلق مبادرة

دشن مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور فريد المالكي "مبادرة توعيتكم واجبنا" التي قدمها فريق التطوع الصحي بمركز اللقاح بحضور مدير التوعية الصحية بصحة الطائف تركي الدغريري.

وقال "المالكي" إن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم التوعية والتثقيف لزوار المركز من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع وتصحيح ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من شائعات حول اللقاحات.

وأوضح أن هذه المبادرة تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم من خلالها قياس رضى المستفيدين من خلال بعض البيانات التي يتم تعبئتها على رابط مخصص يُعطى للمستفيد.

وقدم "المالكي" شكره لفريق التطوع بالمستشفى على ما يقومون به من جهد وانضباط وحسن تعامل مع المستفيدين خلال فترة تطوعهم بالمركز.

فريق التطوع بمستشفى الصحة النفسية بالطائف يطلق مبادرة

فريق التطوع بمستشفى الصحة النفسية بالطائف يطلق مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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