أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على شروط حضور طلاب الأول المتوسط لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً

Print
تعرف على شروط حضور طلاب الأول المتوسط لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً تعرف على شروط حضور طلاب الأول المتوسط لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً
بعد الجدل الكبير والاستياء بين أولياء الأمور خوفاً على أبنائهم المنتقلين للصف الأول

تعرف على شروط حضور طلاب الأول المتوسط لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً

أوضحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن آلية عودة الطلاب للدراسة حضورياً لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً تقتصر فقط على الدارسين أو المنتقلين إلى المرحلة المتوسطة، شريطة أن يكون المخالطون لهم في المنزل من مكتملي التحصين بإحدى اللقاحات المعتمدة في المملكة وغير مصابين بفيروس كورونا.

وتشير المعلومات إلى أن الطلاب الذين التحقوا بالمرحلة الابتدائية وأعمارهم حينها خمس سنوات ونصف، سيكون انتقالهم بالمرحلة المتوسطة في أعمار 11 ونصف أي لا تشملهم لقاحات كورونا، ويعاملون بحسب البروتوكولات الصحية الصادرة من "وقاية" التي تشترط انتظامهم حضورياً في المدرسة على أن يكون جميع المخالطين لهم في المنزل "الوالدين، الإخوة، العمالة المنزلية... إلخ" من مكتملي التحصين بإحدى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وغير مخالطين لحالات إصابة داخل المنزل.

وجاء توضيح مصادر "سبق" في هذا الجانب بعد الاستياء من أولياء الأمور حول دراسة أبنائهم وبناتهم في المرحلة المتوسطة -صف أول متوسط- لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً؛ حيث أوضحت البروتوكولات المعلنة في هذا الشأن أن طلاب المرحلة الابتدائية سيكون تعليمهم عن بُعد، بينما أقرانهم المنتقلون للمرحلة المتوسطة ممن تقل أعمارهم عن 12 عاماً حضورياً شريطة عدم مخالطتهم لحالات مصابة في المنزل وإثبات أن المخالطين لهم بالمنزل أكملوا جرعات لقاح كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة