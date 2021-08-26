تعرف على شروط حضور طلاب الأول المتوسط لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً

★ ★ ★ ★ ★

بعد الجدل الكبير والاستياء بين أولياء الأمور خوفاً على أبنائهم المنتقلين للصف الأول

أوضحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن آلية عودة الطلاب للدراسة حضورياً لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً تقتصر فقط على الدارسين أو المنتقلين إلى المرحلة المتوسطة، شريطة أن يكون المخالطون لهم في المنزل من مكتملي التحصين بإحدى اللقاحات المعتمدة في المملكة وغير مصابين بفيروس كورونا.

وتشير المعلومات إلى أن الطلاب الذين التحقوا بالمرحلة الابتدائية وأعمارهم حينها خمس سنوات ونصف، سيكون انتقالهم بالمرحلة المتوسطة في أعمار 11 ونصف أي لا تشملهم لقاحات كورونا، ويعاملون بحسب البروتوكولات الصحية الصادرة من "وقاية" التي تشترط انتظامهم حضورياً في المدرسة على أن يكون جميع المخالطين لهم في المنزل "الوالدين، الإخوة، العمالة المنزلية... إلخ" من مكتملي التحصين بإحدى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وغير مخالطين لحالات إصابة داخل المنزل.

وجاء توضيح مصادر "سبق" في هذا الجانب بعد الاستياء من أولياء الأمور حول دراسة أبنائهم وبناتهم في المرحلة المتوسطة -صف أول متوسط- لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً؛ حيث أوضحت البروتوكولات المعلنة في هذا الشأن أن طلاب المرحلة الابتدائية سيكون تعليمهم عن بُعد، بينما أقرانهم المنتقلون للمرحلة المتوسطة ممن تقل أعمارهم عن 12 عاماً حضورياً شريطة عدم مخالطتهم لحالات مصابة في المنزل وإثبات أن المخالطين لهم بالمنزل أكملوا جرعات لقاح كورونا.