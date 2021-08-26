بيل وهيلاري كلينتون يتجولان قبل عرض مسلسل قصير حول فضيحة مونيكا لوينسكي

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شُوهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون يتجولان على الشاطئ في هامبتون، شرق مدينة نيويورك، حيث عادت فضيحة مونيكا لوينسكي إلى الوعي العام عبر عرض تلفزيوني خاص قادم.

ووفق فوكس نيوز، سار الزوجان المتجهمان، برفقة الخدمة السرية، على طول الشاطئ في نيويورك، قبل أن تأخذ هيلاري استراحة قصيرة على ممر خشبي بينما غادر بيل لفترة وجيزة، قبل أن ينضم إليها من جديد ويواصلا المشي.

وتأتي الرحلة على الشاطئ قبل وقت قصير من إطلاق مسلسل قصير بعنوان: «Impeachment: American Crime Story» والتي تعني «الإقالة: قصة الجريمة الأمريكية» في 7 سبتمبر المقبل على شبكة «FX».

ويوثق محاكمة عزل الرئيس السابق عام 1998 التي تنطوي على فضيحة جنسية مع متدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

ويدور الموسم الجديد، الذي سيبدأ عرضه في 7 سبتمبر 2021، حول فضيحة «كلنتون- لوينسكي» ويستند إلى كتاب للمؤلف جيفري توبين.

والعرض مكون من 10 أجزاء، من بطولة كلايف أوين في دور بيل كلينتون، وإدي فالكو في دور هيلاري كلينتون، وسارة بولسون في دور ليندا تريب، وبيني فلدستين في دور مونيكا لوينسكي.

وقال المنتج التنفيذي للمسلسل، براد سيمبسون، مؤخرًا إنه لا يعتقد أن أي شخص في معسكر كلينتون قد شاهد المسلسل ولا يشك في أنه سيشاهده.

وأضاف سيمبسون: «لا أحد، على حد علمنا، من معسكر كلينتون قد شاهد هذه السلسلة». وتابع: «بالطبع، لدي فضول بشأن ما سيفكرون فيه. لا أتخيل أنها ستشاهده، بغض النظر عن مدى تأكيدنا لها.»

و«فضيحة لوينسكي»، هي فضيحة جنسية طالت الرئيس الـ 42 للولايات المتحدة، بيل كلينتون، والمتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي. وحدثت هذه العلاقة بينهما بين عامي 1995 و1996 وظهرت للعلن في عام 1998.