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«شخصيات ديزني» ..ترسم البهجة على وجوه الأطفال داخل بـ «أورام الأقصر» (صور)

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«شخصيات ديزني» ..ترسم البهجة على وجوه الأطفال داخل بـ «أورام الأقصر» (صور) «شخصيات ديزني» ..ترسم البهجة على وجوه الأطفال داخل بـ «أورام الأقصر» (صور)

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«شخصيات ديزني» ..ترسم البهجة على وجوه المرضي داخل مستشفي «أورام الاقصر»

تحت شعار «ضحكتهم بالدنيا»، رسمت شخصيات ديزني لاند الابتسامة على وجوه الأطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الاقصر.

مستشفى أورام اطفال الاقصر

ووسط أجواء من البهجة والسعادة استمرت لأكثر من ساعة، أبهرت شخصيات ديزني لاند الأطفال من خلال تقديم فقرات رائعة ومميزه .

مستشفى أورام اطفال الاقصر

وشهدت المستشفي حضور عدد كبير من الأطفال المرضي للاحتفالية التي نظمتها لجنة الزكاة التي تضمنت أيضا فقرات فنيه وغنائية واستعراضية بمشاركة الأطفال المرضي.

مستشفى أورام اطفال الاقصر

واختتمت اليوم الترفيهي بتنظيم بوفية مفتوح تضمن وجبات صحية للأطفال المرضى، وتم تجهيز المأكولات بإشراف مسؤول الجودة الصحية للغذاء في المستشفى.

مستشفى أورام اطفال الاقصر

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان بفعاليات لجنة الزكاة السيد احمد النجم بالأقصر مشيرا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم الاطفال معنويا لاستكمال مسيرة العلاج .

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