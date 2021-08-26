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مسرح النافورة يستقبل أوركسترا القاهرة بقيادة سعد باشا في الأوبرا

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مسرح النافورة يستقبل أوركسترا القاهرة بقيادة سعد باشا في الأوبرا مسرح النافورة يستقبل أوركسترا القاهرة بقيادة سعد باشا في الأوبرا

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يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك في الثامنة مساء السبت 28 اغسطس على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة الاليزيه لچورچ بيزيه، متتابعة جيانييه لارام خاتشاتوريان ،الرقصة الثانية لماركيز، رقصات سلوفاكية لديڤورجاك، رقصات مجرية لبرامز وهوابانجو لمونكايو.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في ، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

المصرى اليوم

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