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حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لكورونا

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حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لكورونا حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لكورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، فإن عملية تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاحات فيروس كورونا تشمل كل من الموظفين والإداريين والسائقين والخدمات المعاونة، والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، حيث تناشد الوزارة العاملين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار «خانة» العاملين بالتربية والتعليم بحد أقصى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، ويتم حصولهم على رسالة تلقي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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