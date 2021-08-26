إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، واسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدي مخالفة بمساحة 1250 م٢ عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية الكيمان حوض ساحل الطوميه وحوض ابوغريب 23 وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز والامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزى رئيس قسم التنظيم بالقرية وبالتنسيق مع الوحدة الزراعية ومشرفين الاحواض.