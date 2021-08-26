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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا بإسنا جنوب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا بإسنا جنوب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 1250 مترا بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، واسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدي مخالفة بمساحة 1250 م٢ عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية الكيمان حوض ساحل الطوميه وحوض ابوغريب 23 وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز والامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزى رئيس قسم التنظيم بالقرية وبالتنسيق مع الوحدة الزراعية ومشرفين الاحواض.

المصرى اليوم

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