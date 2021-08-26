«ملامح الجمهورية الجديدة» عنواناً لمعسكر تثقيفي لطلاب جامعة المنيا الفائقين

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اهتمًامًا من جامعة المنيا برعاية طلابها الفائقين، وتثقيفهم وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة تحققت في السنوات السابقة، ونقل رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وسعياً لزيادة انتمائهم وولائهم للوطن؛ أطلقت إدارة النشاط الاجتماعي وإدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، المعسكر الطلابي الأول للطلاب الفائقين بعنوان «ملامح الجمهورية الجديدة» بالعلم والعمل تبنى الأوطان.

وأوصى الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الطلاب الفائقين المشاركين بالمعسكر خلال كلمته التي ألقاها عليهم أثناء طابور العرض وتحية العمل من أمام مبني رئاسة الجامعة، على ضرورة أن يشعر كل طالب بالحجم الحقيقي والجهد الكبير والكم الهائل من العمل الذي يجرى ليل نهار ليتحقق هذا الإنجاز ليسابق الزمن حتى يتم ترجمته على أرض الواقع، لنحصد ثماره جميعاً، موضحاً بأن المعسكر يقدم جرعة تثقيفية وتوعوية للطلاب الفائقين من خلال ندوات ومناقشات حوارية على مدار اليوم مع قيادات الجامعة والأساتذة المتخصصين، ليكونوا سفراء في كلياتهم لنقل إنجازات الدولة المصرية التي تحقق آمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وهذا وقد وعد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بتنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية التي تم الانتهاء منها والتي يجري العمل بها حاليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومديري ومشرفي رعاية الطلاب بالإدارة والكليات والطلاب الفائقين من مختلف كليات الجامعة.

افتتح أولى الندوات الدكتور عصام فرحات، متحدثًا إلى طلاب الجامعة الفائقين من مختلف الكليات عن أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وما حققته الدولة المصرية فعليًا في ظل ما تواجهه من تحديات، موضحًا تعريف الجمهورية الجديدة، وحركة الإصلاح خلال تاريخ مصر الحديث، والنقلة النوعية التي حدثت في شتى المناحي اجتماعياً وعلميًا واقتصاديًا.

وقال الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، خلال ندوته بعنوان «انجازات الدولة المصرية خلال ٧ سنوات سابقة»، أنه لابد على الشباب الجامعي تقدير وتثمين الجهود التي تقوم بها الدولة والتكاتف معها لبناء الجمهورية الجديدة، والتي سعت من خلالها الدولة للتطوير والبناء على كافة المستويات، وتحقيق السلام المجتمعي والأمن.

كما أكد الدكتور محمود عبدالرشيد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، من خلال ندوته بعنوان «مبادرة حياة كريمة.. مشروع القرن» أن البرنامج يضخ دماء جديدة في المجتمع المصري ويعزز بناء الإنسان، ويستهدف تحسين حياة أكثر من 55 مليون مواطن بقرى الريف المصري.