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السيطرة على حريق شب بمنطقة شعبية بالمنيا دون خسائر في الأرواح

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السيطرة على حريق شب بمنطقة شعبية بالمنيا دون خسائر في الأرواح السيطرة على حريق شب بمنطقة شعبية بالمنيا دون خسائر في الأرواح

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنيا، في محاصرة والسيطرة على حريق شب في عقار في شارع الحسيني بمدينة المنيا، وهو أكبر شوارع المحافظة في كثافة حركة المارة ومرتادي المحال التجارية.

وكشف خالد محمد، رئيس حي وسط مدينة المنيا، أن الحريق شب في عقار ملاصق لأحد مطاعم «الكشري»، إلا أن التحرك السريع والحاسم لفرق الدفاع المدني حال دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق وإطفائه وإجراء عمليات التبريد للحيلولة دون تجدد اشتعاله.

وأكد رئيس حي وسط مدينة المنيا أن اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، يشدد دائمًا على التعامل الفوري مع الأزمات والمخاطر للمساهمة في مواجهة أي تهديد تجاه الصالح العام.

السيطرة علي حريق بمنطقة شعبية بالمنيا
السيطرة علي حريق بمنطقة شعبية بالمنيا
السيطرة علي حريق بمنطقة شعبية بالمنيا

المصرى اليوم

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