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فيلم «200 جنيه» يفشل في الجذب الجماهيري في أول ليالي عرضه

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فيلم «200 جنيه» يفشل في الجذب الجماهيري في أول ليالي عرضه فيلم «200 جنيه» يفشل في الجذب الجماهيري في أول ليالي عرضه

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لم ينجح فيلم «٢٠٠» جنيه في تحقيق الجذب الجماهيري في أول ليلة عرض له رغم حملة الدعاية الضخمة التي سبقت عرضه، ومشاركة عدد كبير من النجوم في بطولته، واكتفي أمس الأربعاء ب ٣٧٤ ألف جنيه.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وعن الفيلم أكد الفنان هاني رمزي أنه عمل مميز ومختلف في كل تفاصيله لانه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبتنه الفكرة، ويجسد خلاله شخصية ودور انساني وتراجيدي، مختلف عن كل أعماله السابقة متوقعا أن يكون له صدي جماهيري كبير.

المصرى اليوم

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