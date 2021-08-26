أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفد إماراتي رفيع المستوى يصل قطر.. وتميم بن حمد يستقبل طحنون بن زايد آل نهيان

Print
وفد إماراتي رفيع المستوى يصل قطر.. وتميم بن حمد يستقبل طحنون بن زايد آل نهيان وفد إماراتي رفيع المستوى يصل قطر.. وتميم بن حمد يستقبل طحنون بن زايد آل نهيان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدا إماراتيا، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

وبحث الجانبان- وفق وكالة الأنباء الإماراتية- خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وتمنياتهم لقطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وحمّل الشيخ تميم بن حمد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012