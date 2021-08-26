تحرير 7 محاضر ومصادرة 20 شيشة في حملة بالبياضية جنوب الأقصر

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اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية إستمرار الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات التجارية ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر اشغال طريق وتم إزالتها اداريا.

كما تم تحرير عدد 2 محضر نظافه إلقاء مخلفات في الطريق العام، وضبط عدد 20 شيشه في مقهى وتم مصادرتهم.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه وكذلك بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنه طبقا لقرار السيد وزير التنمية المحلية وعلى المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

فيما أكد رئيس المدينة على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.