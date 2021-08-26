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إسرائيل تسجل 8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إسرائيل تسجل 8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا إسرائيل تسجل 8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 13 حالة وفاة و880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما واصلت نتائج الإصابات الموجبة بتسجيل معدلات قياسية، في وقت سجلت الحالات الخطيرة انخفاضاً طفيفًا لأول مرة منذ بداية الموجة الرابعة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، بأنها أجرت أكثر من 32 ألف فحصا مخبريًا لاكتشاف كورونا، حيث تم تشخيص 1893 إصابة جديدة، بحيث أن نسبة الفحوصات الموجبة بلغت 6.39%.

وكثفت الوزارة، مع تفشي الفيروس، من حملة التطعيم ضد كورونا، حيث أخذت، عبر محطات الفحص المتنقلة، 139 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 6.57% منها موجبة.

ووفقًا لإحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات النشطة 79249 إصابة غالبيتها بحالة طفيفة، فيما يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات إسرائيل، 1120 مصابًا بينهم 680 مصابًا بحالة خطيرة و135 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت وفيات كورونا ارتفاعًا، حيث توفي خلال منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، 431 مصابًا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6909 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس 2020.

المصرى اليوم

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