مطالبة برلمانية بتكريم قائد القطار الروسى لنجاحه في منع كارثة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم قائد القطار الروسي بعد نجاحه في منع كارثة على شريط السكة الحديد بخط القاهرة- الأقصر موجهاً تحية تقدير لهذا السائق على يقظته في منع كارثة كادت تسبب في خسائر كبيرة في ارواح ركاب القطار. كما طالب «زين الدين»، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باصدار تكليفات فورية وحاسمة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى التي تمر عبرها قطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بالاسراع في وضع آلية لمنع جميع وسائل النقل من المرور من أي منفذ غير شرعى ومحظور المرور منه داخل حرم خطوط السكك الحديدية مؤكداً ان تنفيذ هذه الآلية يكفل الحد من مثل هذه الحوادث الخطيرة

وكان مصدر مسؤول بمرفق السكك الحديدية قد أكد أن قائد القطار رقم 974 تمكن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بسيارة نقل عبرت من منفذ غير شرعي بإحدى قرى الأقصر.

وذكر أن قائد القطار تمكن من الرباط قبل الاصطدام بعربة النقل، ونجح في منع التصادم وتفادي الحادث، بينما وقفت العربة على شريط القطارات.

وتابع: قائد القطار اتصل بغرفة المرافقة المركزية لإزالة العربة من على شريط السكة الحديد، ليتمكن من المسير.