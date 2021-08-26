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جامعة بنها: ورش حول كتابة مشروع تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي

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جامعة بنها: ورش حول كتابة مشروع تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي جامعة بنها: ورش حول كتابة مشروع تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي

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نظمت وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة بنها، بالتعاون مع وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، دورة تدربية عن كيفية التقدم وكتابة مشروع تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي.

عقدت الدورة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، وحاضر فيها الدكتور فرحات سعد مغنم استشاري تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمود عبالغفار مدير وحدة إدارة المشروعات التطوير بجامعة بنها، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والاجهزة العلمية بجامعة بنها، ومديري المعامل والوحدات بجامعة بنها.

من جانبه، أكد عبد الغفار، علي اهمية الدورة في نشر ثقافة جودة المعامل في المجالات التطبيقية، ورفع مستوي أدائها طبقا للمعاير الدولية، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة المعامل، ورفع قدرات الكوادر الفنية والوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي، وتقوية وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمجتمع الخارج.

جدير بالذكر أن جامعة بنها حصلت على 4 مشروعات للاعتماد المعامل بكلية الطب البشري، وهم وحدة الكشف المبكر عن الاورام، وحدة البيولوجيا الجزئية والتكنولوجيا الحيويه، ومعمل التحاليل الطبية بقسم الباثولوجيا الاكلينكيه، ومعمل تحليل السموم والمخدرات.

المصرى اليوم

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