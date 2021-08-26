براءة مسئولين سابقين بالقوى العاملة من «المساس بمصلحة الدولة»

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برأت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ٣ مسئولين سابقين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة من مخالفتهم القواعد المالية والمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإعداد كشوف صرف مكافآت بمبالغ تجاوزت القيمة المحددة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم كل من مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا، ومندوب وزارة المالية لدى مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ومدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا .

نسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى مخالفة إعدادها كشوف صرف المكافآت محل التحقيق بمبالغ تجاوز القيمة المحددة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012 للمحال الثالث ولجميع العاملين بالمديرية، وأجازت المحالة الثانية سماح البند بصرف مبالغ مالية للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

أما المُحال الثالث، فنسبت النيابة له مخالفة اعتماد صرف مبالغ مالية لنفسه قيمتها (16845 جنيها) بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.