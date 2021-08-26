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عامل ونجله يتحصلان على مليون جنيه من تحويل النقد في مدينة نصر

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عامل ونجله يتحصلان على مليون جنيه من تحويل النقد في مدينة نصر عامل ونجله يتحصلان على مليون جنيه من تحويل النقد في مدينة نصر

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد قيام (عامل ونجله «يحملان جنسية إحدى الدول»– مقيمان بالقاهرة) بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبى تحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لذوي المقيمين بداخل البلاد، ويقوم المتهمان باستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذي يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة وبحوزتهما (مبالغ مالية «محلية، أجنبية»، عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع ) فضلاً عن قيام أحد المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يقوم من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بذات الأسلوب.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغ نحو مليون جنيه.

المصرى اليوم

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