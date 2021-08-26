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القبض على مدير مخزن بتهمة اختلاس خامات الشركة

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القبض على مدير مخزن بتهمة اختلاس خامات الشركة القبض على مدير مخزن بتهمة اختلاس خامات الشركة

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ألقت أجهزة الأمن، الخميس، القبض على مدير مخزن بإحدى الشركات، بتهمة اختلاس كميات من المواد الخام الخاصة بالشركة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفي واختلاس كميات من المواد الخام.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بنزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للاستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية، مما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج.

تمكن رجال الأمن من ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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