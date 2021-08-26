أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وكيل رونالدو يصل إيطاليا لعقد جلسة حسم مصير النجم البرتغالى مع يوفنتوس

Print
وكيل رونالدو يصل إيطاليا لعقد جلسة حسم مصير النجم البرتغالى مع يوفنتوس وكيل رونالدو يصل إيطاليا لعقد جلسة حسم مصير النجم البرتغالى مع يوفنتوس

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصل مساء أمس إلى مدينة تورينو، لعقد عدة محادثات مع اللاعب والنادي لحسم مصير الدون بشكل نهائى وسط تكهنات بانتقال النجم البرتغالى إلى محطة جديدة قد تكون صفقة القرن في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن مينديز وصل إلى مطار كاسيل في تورينو بطائرة خاصة أمس الأربعاء، وتوجه مباشرة نحو منزل كريستيانو.

وأضافت أن الوكيل البرتغالي وصل لتورينو، لإجراء محادثات طارئة مع كل من رونالدو ويوفنتوس، لتحديد موقف اللاعب النهائي من البقاء أو الرحيل عن اليوفي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن كريستيانو يريد الرحيل عن يوفنتوس خلال الأيام الجارية بالرغم من أن عقده ممتد لنهاية الموسم، حيث من المفترض أن ينتهي في صيف 2022 المقبل.

وارتبط الدون بالرحيل عن يوفنتوس، وسط تقارير عديدة ربطته بالانتقال لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان مع اقتراب رحيل نجمه كيليان مبابي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012