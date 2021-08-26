وكيل رونالدو يصل إيطاليا لعقد جلسة حسم مصير النجم البرتغالى مع يوفنتوس

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصل مساء أمس إلى مدينة تورينو، لعقد عدة محادثات مع اللاعب والنادي لحسم مصير الدون بشكل نهائى وسط تكهنات بانتقال النجم البرتغالى إلى محطة جديدة قد تكون صفقة القرن في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن مينديز وصل إلى مطار كاسيل في تورينو بطائرة خاصة أمس الأربعاء، وتوجه مباشرة نحو منزل كريستيانو.

وأضافت أن الوكيل البرتغالي وصل لتورينو، لإجراء محادثات طارئة مع كل من رونالدو ويوفنتوس، لتحديد موقف اللاعب النهائي من البقاء أو الرحيل عن اليوفي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن كريستيانو يريد الرحيل عن يوفنتوس خلال الأيام الجارية بالرغم من أن عقده ممتد لنهاية الموسم، حيث من المفترض أن ينتهي في صيف 2022 المقبل.

وارتبط الدون بالرحيل عن يوفنتوس، وسط تقارير عديدة ربطته بالانتقال لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان مع اقتراب رحيل نجمه كيليان مبابي.