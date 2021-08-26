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طالب إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي في قناة النادي الأهلي، اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة والمسؤولين عن الرياضة المصرية بالتحقيق في التجاوزات التي تمت من جانب لاعبي الزمالك في حق الأهلي وجماهيره عقب التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وخلال برنامج البيت الكبير، أوضح إسلام الشاطر أن من حق لاعبي الزمالك الاحتفال بفوزهم ببطولة الدوري ويفرحون كما يرغبون ولكن دون التجاوز في حق أي شخص ولا الأهلي وجماهيره، مشيراً إلى أن الأهلي عاش فترة طويلة من الاحتفالات بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي دون أي تجاوز من لاعبيه في حق أي منافس.

وقال إسلام الشاطر: ليس مقبولاً أن يتجاوز لاعبو الزمالك بشكل متكرر في حق جماهير الأهلي ومقاطع الفيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والأمر واضح للجميع ولا يحتاج لشكاوى رسمية لاتحاد الكرة من أجل التحقيق فيما يحدث، ولابد من وقفة في ظل تكرار التجاوزات دون أي عقاب.

وحسم نادي الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري بشكل رسمي عقب فوزه على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين للاشيء، ليرفع رصيده في قمة جدول ترتيب البطولة إلى 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي قبل جولة وحيدة من نهاية المسابقة.