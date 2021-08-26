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: أنهينا بعض الصفقات والإعلان عقب مباراة البنك الأهلي

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الزمالك: أنهينا بعض الصفقات والإعلان عقب مباراة البنك الأهلي : أنهينا بعض الصفقات والإعلان عقب مباراة البنك الأهلي

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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، أن لجنة الكرة بالنادي الأبيض نجحت في إنهاء بعض الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في إنهاء بعض الصفقات لتدعيم فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري»، مضيفًا: «لجنة الكرة سوف تعلن عن الصفقات تباعًا عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري».

وأشار: «اتحاد الكرة أبلغنا رسميًا أنه سيتم تسليم درع الدوري في مباراة البنك الأهلي، والاحتفال به داخل الملعب».

وبلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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