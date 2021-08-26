«زد» يخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب أكتوبر

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة اسماعيل يوسف، مباراة ودية في الخامسه مساء اليوم الخميس أمام فريق منتخب القاهرة بأحد ملاعب فنادق اكتوبر.

ودخل الفريق الكروي لنادي زد معسكر مغلق بداية من يوم ٢١ اغسطس وحتي ٤ سبتمبر المقبل، ويتخلل معسكر الفريق خمس وديات، وكانت بداية المباريات الوديه أمام البطل الأوليمبي مساء الاثنين الماضي، والتي فاز بها فريق زد بأربعة أهداف دون رد.

وحرص اسماعيل يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على عقد جلسة مع لاعبي الفريق صباح اليوم خلال التدريب التأهيلي.

وحرص المدير الفنى على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز من أجل الفوز في اللقاء الودي مساء اليوم، ويستعد فريق زد لكرة القدم للمنافسة بالموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وشدد تيجانا على لاعبيه بضرورة التركيز بالمعلب وقام بشرح بعض النقاط الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالتدريبات والمباريات الودية.