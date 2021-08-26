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تصنيف الفرق الأوروبية قبل قرعة دورى أبطال أوروبا

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تصنيف الفرق الأوروبية قبل قرعة دورى أبطال أوروبا تصنيف الفرق الأوروبية قبل قرعة دورى أبطال أوروبا

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تجرى مساء اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وانتهت مباريات الملحق أمس الأربعاء، لتكتمل عدد الفرق في دور المجموعات إلى 32 من 14 دولة، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، بينما الثالث يذهب إلى الدوري الأوروبي.

وستلعب مباريات دور المجموعات على 6 جولات بنظام الذهاب والإياب بين الـ4 فرق في المجموعة الواحدة على ألا يجتمع فريقان من نفس البلد في مجموعة واحدة، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات من خلال التصنيفات التالية:

التنصيف الأول:

تشيلسي، فياريال، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، سبورتنج لشبونة وليل.

التصنيف الثاني:

ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إشبيلية وبوروسيا دورتموند.

التصنيف الثالث:

بورتو، أياكس، لايبزيج، أتالانتا، زينيت سان بطرسبورغ، شاختار دونستيك، سالزبورغ، بنفيكا.

التصنيف الرابع:

بشكتاش، دينامو كييف، كلوب بروج، يونج بويز، أي سي ميلان، مالمو، فولفسبورج، شريف تيراسبول.

وينطلق دور المجموعات بداية من 14 سبتمبر، وينتهي في 8 ديسمبر.

يذكر أن تشيلسي فاز بآخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي 1-0 في مايو الماضي.

المصرى اليوم

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