أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق

Print
طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق
المركز الوطني: الرياض ستكون 43 وفي مكة 44 درجة.. والرطوبة متفاوتة

طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي..

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة خاصة لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443هـ.

ولفت المركز إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الأحد إلى الخميس القادمين، ستشهد في الرياض حرارة تصل إلى 43 درجة ورطوبة 35%، وفي مكة المكرمة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي الشرقية درجة الحرارة 46، والرطوبة 70%، وفي القصيم درجة الحرارة 43 والرطوبة 35%.

وأضاف المركز: في تبوك تصل درجة الحرارة إلى 43 والرطوبة 60%، وفي حائل الحرارة 40 والرطوبة 30%، وفي الشمالية الحرارة 44 والرطبة 30%، وفي الجوف الحرارة 43 والرطوبة 40%، وفي عسير الحرارة 31 والرطوبة 75%، وفي الباحة الجرارة 32 والرطولة 70%، وفي جازان الحرارة 37 والرطوبة 90%، وفي نجران الحرارة 41 والرطوبة 60%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة