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110طربة حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية

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110طربة حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية 110طربة حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ) ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط ( 4 عناصر إجرامية) – جميعهم مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعُثر بحوزتهم على (عدد 110 طربة لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام " مخبأة بمخزن سرى عبارة عن إسطوانة غاز بداخل إحدى السيارات -مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

المصرى اليوم

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