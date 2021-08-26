ضبط مسجل بحوزته سلاح ومخدرات فى الجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبحوزته(بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .