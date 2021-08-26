«الداخلية»: ضبط متهم بالمنيا لحيازته أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار

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أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة «ملغى ترخيصه»، في المنيا له معلومات جنائية، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، وإتخاذه من المحل المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى ( الأمن الوطنى والأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم إستهدافه وتم ضبطه وبحوزته فرد محلى وطبنجة معدلة وعدد من الطلقات المتنوعة «نارية وصوت» وكمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية و10 خزينة طبنجة وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.