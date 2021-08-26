فقاعة صحية بدلا من الحجر الصارم قبل أستراليا المفتوحة للتنس

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قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس إن المنظمين يعتزمون إخضاع اللاعبين لفقاعة صحية لمدة أسبوعين قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى العام المقبل بدلا من فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة عليهم في فنادق الإقامة التي تطبقها البلاد.

واضطر اللاعبون والمدربون والمسؤولون إلى قضاء 14 يوما في الحجر الصحي بالفندق فور الوصول إلى أستراليا للمشاركة في البطولة في فبرايرالماضي بسبب قيود كوفيد-19 رغم أن السلطات سمحت لمعظم اللاعبين بالتدرب 5 ساعات يوميا في ملاعب مغلقة.

وقال تايلي: «ما يزال هناك الكثير من الوقت حتى انطلاق النسخة المقبلة من البطولة لكننا نعتزم إخضاع اللاعبين لفقاعة صحية لمدة أسبوعين وسيكون بوسعهم التنقل بحرية بين الفندق والملاعب، وتابع:»بهذا سنحميهم وسنحافظ على سلامتهم وكذلك سلامة المجتمع حولهم.

وأردف: «بعد هذين الأسبوعين سيكون بوسعهم الخروج والمنافسة في أستراليا المفتوحة أمام جماهير، وأضاف:»نعمل عن كثب مع الحكومة والسلطات الصحية الآن لتحديد عدد الجماهير التي ستحضر البطولة«. وستقام البطولة في ملبورن بارك.