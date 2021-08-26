السكة الحديد تعدل مواعيد 4 قطارات

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قررت السكة الحديد إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها / الزقازيق المقرر قيامه من بنها 9.10 مساءا والقطار رقم 262 الزقازيق / بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساءا، وكذلك تغيير مسار القطار 962 اكسبريس بوسعيد / القاهرة المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساءاً والقطار 339 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساءاً ليكون خط سيره طريق القاهرة / شبين القناطر / الزقازيق بدلا من خط القاهرة / بنها / الزقازيق وذلك ليلة 26/8/2021 فقط.

وأضافت الهيئة ان هذا يأتي بمناسبة أعمال التطوير الخاصة بنظم الإشارات والتى يتم تنفيذها بخط الزقازيق / بنها.