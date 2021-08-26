سعيد الأرتيست ونسمة محجوب نجما حفلات القلعة السبت

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تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغاء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث يقام في الثامنة مساء السبت 28 اغسطس على مسرح المحكى حفلا لعازف الايقاع الشهير سعيد الارتيست وفرقته يتضمن تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية إلى جانب عدد المعزوفات الايقاعية المبتكرة منها مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، احنا الشباب، صباح مصري وغيرها.

بعده وفى العاشرة مساء تقدم النجمة الشابة نسمة محجوب حفلا يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة كان منها يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي اية، مستغربة، دوام الحال بجانب مجموعة متنوعة من اشهر الاغاني الغربية بالاضافة إلى نخبة متنوعة من اعمال زمن الفن الجميل .