الأقصر: مزايدة عامة لتأجير 44 بازار خارج ساحة معبد الكرنك بالأقصر (تفاصيل)

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أعلن مجلس مدينة الأقصر، طرح المزايدة العامة الداخلية لتأجير 44 بازار خارج ساحة معبدالكرنك، لمدة 3 سنوات.

وتنعقد جلسة المزاد يوم الاربعاء في 15 سبتمبر المقبل، باتباع عدد من الاجراءات منها دفع تأمين ابتدائي 500 ج ويزيد التأمين المؤقت إلى 10% من اجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيهًا.

ووفقا لمجلس المدينة إنه «تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بإدارة العقود والمشتريات بالمدينة في الموعد والتاريخ المحدد .

وطالب مجلس مدينة الاقصر أن «يتقدم المشترك بالمستندات، كراسة الشروط والمواصفات، بجانب قيام الشركات المتقدمة في المزاد، بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة.