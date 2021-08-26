«الضرائب»: توجيهات من «المالية» لhستطلاع رأي «شركات الفاتورة الإلكترونية»

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمام كبيرمن وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق إنضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ووجه وزيرالمالية حسب بيان لعبدالقادراليوم الخميس إلى ضرورة التعرف على آراء الشركات التي قامت بالإنضمام للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والإقتصاد ككل .

وقال عبدالقادر: منذ أن صدرقرار وزيرالمالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب، وما استتبعه ذلك من صدور قرارات الإلزام بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والتى بدأت المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضى، فلقد قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات حيث قامت بالتواصل مع الشركات التي شملتها هذه القرارات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات.

اعلن تقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.

ومن جانبها اشادت مجموعة شركات جهينة بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمواكبة التغيرات، والتطورات العالمية لتيسير الخدمات الضريبية.

وقالت إن تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية يؤدى بلاشك إلى حصر المجتمع الضريبي، والعمل على تحصيل ضريبة من الاقتصاد غيرالرسمي.

وأعربت «جهينة» عن أملها في أن يتم عمل نظام من خلال مصلحة الضرائب يجعل من السهل الحصول على البيانات الضريبية لتلك الجهات من خلال المصلحة، لافتًة إلى وجود صعوبات في استيراد تحليل بفواتير البيع من على نظام الفاتورة الالكترونية الخاص بالمأمورية حيث يصعب عمليًا استيراد فواتير أكثر من 700 فاتورة باليوم، في حين أن فواتير البيع اليومية الخاصة بالشركة تقدر 15 الف فاتورة وبالتالى صعوبة وعدم دقة في حالة عمل مقارنة بين المبيعات.

واكدت الشركة الشرقية للدخان استعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الإقتصاد القومي.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في جمع قواعد البيانات الخاصة بشركاتها داخل مصروستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بكل أرقام التسجيل الخاصة بالمتعهدين الذين يتعاملون معها، كما ستقوم الشركة بإمداد المصلحة ببطاقات الرقم القومي بالنسبة للأكشاك التي تتعامل معها، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.

وحوا تجربتها في الإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت شركة ابن سينا فارما «أن المنظومة الجديدة حققت العديد من المزايا منها حفظ الفواتير إلكترونيًا، كما انها تحقق العدالة الضريبية.

ومن جانبها أشادت مجموعة شركات الدكتور حسام عمر«وتشمل 4 شركات ( الشركة المتحدة للصيادلة، والشركة المتحدة للتجارة وتوزيع السلع الإستهلاكية، الشركة المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات، شركة الشرق الأوسط للكيماويات ) بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والدعم الفنى الذي حصلت عليه من مصلحة الضرائب، لتيسير إنضمام كل شركة من الشركات التابعة في المرحلة الإلزامية .

وأشادت شركة الأميرللتوكيلات التجارية والصناعات المتطورة بتوجه الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى من شأنها المساهمة في تحقيق الحصيلة الضريبية ضبط السوق المصرى وضم الإقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.

في المقابل أشارت شركة مزايا للعطور والهدايا إلى صعوبات واجهتها في الإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.