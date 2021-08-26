إصابة صاحب محل خردوات في حريق نشب بمنزله بسوهاج

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أصيب صاحب محل خردوات، الخيمس، بحروق متفرقة في جسمه أثناء مشاركته في إخماد حريق نشب في منزله بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل إمتداده إلى عدد آخر من المنازل.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة مدينة طهطا، بنشوب حريق بمنزل بشارع مجمع المحاكم بدائرة القسم، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

وتبين من المعاينة والفحص للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، نشوب الحريق في منزل ملك ياسر. م. ح «50 سنة- صاحب محل خردوات» ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 1 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والقدمين والساقين بنسبة 60 % أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

تم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، ورجح سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف بأحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر الممحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.