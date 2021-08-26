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بدء تطعيم طلاب جامعة حلوان بلقاح كورونا

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بدء تطعيم طلاب جامعة حلوان بلقاح كورونا بدء تطعيم طلاب جامعة حلوان بلقاح كورونا

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أعلنت جامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، وتستمر في مواصلة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

هذا وقد أشاد الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بدور الدولة المصرية، وحرصها الشديد على توفير لقاح لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، دعمًا لجهود الدولة في ظل الخطة القومية للدولة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وأعلن الدكتور ممدوح مهدى أن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووجه الشكر للطاقم الطبى، واتحاد طلاب الجامعة لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا سيادته أنه تم تطعيم ما يقرب من ألف من منتسبي الجامعة اليوم بإجمالى 3000 منذ بدء حملة التطعيم.

كما أكد الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر الجامعي بضرورة الالتزام بارتداء الماسك خلال الفترة القادمة وغسل اليدين باستمرار وذلك للحفاظ على الجميع من أي عدوى والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اعتبار هذا الأمر مهما جدا لتجنب اكتساب العدوى، وأكد أيضا على الاهتمام بالأكل الصحي لاكتساب مناعة قوية.
وقدم الدكتور ناصر حمزاوى نصيحة لمنتسبى الجامعة على ضرورة أخذ اللقاح كحل وحيد للتصدي لفيروس كورونا مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية حتى مع أخذ اللقاح واستمرار التباعد الاجتماعي، مع الحرص على التأكد من عدم معاناة متلقي التطعيم من أي أعراض مرضية خلال العشرة أيام السابقة للتطعيم.

وشارك اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب على السيد في حملة توعوية لتوعية زملائهم من الطلاب بمختلف الكليات بأهمية الإقبال على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم، كما شاركوا في توفير سبل الراحة ومساعدة زملائهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية اثناء التطعيم.

المصرى اليوم

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