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بعد عودة المصريين من أفغانستان.. نائبة: أصبحت سندًا وظهرًا لأبنائها في عهد

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بعد عودة المصريين من أفغانستان.. نائبة: مصر أصبحت سندًا وظهرًا لأبنائها في عهد السيسي بعد عودة المصريين من أفغانستان.. نائبة: أصبحت سندًا وظهرًا لأبنائها في عهد

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قالت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مشهد جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح ، لإعادة الجالية المصرية من أفغانستان إلى أرض الوطن، يعكس حجم القوة والمكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وقالت النائبة، في بيان، الخميس، إن « في عهد الرئيس السيسي، أصبحت سندًا وظهر لكل أبنائها في الخارج أينما كانوا، وامتدت أذرعها لأول مرة إلى خارج حدود الوطن، وهي بذالك تبعث برسالة في غاية الأهميىة، أن كرامة المواطن المصري من كرامة بلده، وأن كرامته خط أحمر، وأن حقوقه مُصانة، وفي سبيل ذلك، فإن بلده مستعدة تسخر كافة جهودها وإمكانياتها له».

وأكملت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن «عودة المصريين من أفغانستان في ظل الظروف بالغة الدقة والتعقيد التي تمر بها هناك، يجسد مدى قدرة الدولة المصرية ومدى حرصها على احتضان رعاياها وتوفير الأمان والسلام لهم، وهي بذلك ترسخ عنوانًا رئيسيًا لجمهوريتنا الجديدة، أن المواطن المصري أغلى ما تملكه الدولة المصرية».

وتابعت «لاشين» أنه «آن الأوان أن يفتخر كل مصري ومصرية يعيش على أرض هذا الوطن، وخارج بلاده، بقيادته السياسية التي تؤمن وتقدر مكانة مصر وعظمة أبنائها».

المصرى اليوم

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