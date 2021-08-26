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«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لمواجهة مختلف أشكال الجريمة

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«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لمواجهة مختلف أشكال الجريمة «الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لمواجهة مختلف أشكال الجريمة

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 2971 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 12424 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 138 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 168 قضية متنوعة وضبط جميع المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان- محلات بدون ترخيص- تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية- سرقة تيار كهربائي ومياه).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1320 قضية تموينية متنوعة.

المصرى اليوم

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