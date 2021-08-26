أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد داود ينتهي من تصوير «بالتقسيط المريح» مع نيللي كريم

Print
أحمد داود ينتهي من تصوير «بالتقسيط المريح» مع نيللي كريم أحمد داود ينتهي من تصوير «بالتقسيط المريح» مع نيللي كريم

لاقتراحات اماكن الخروج

انتهى الفنان أحمد داود من تصوير مسلسل «بالتقسيط المريح»، والذي يتعاون من خلاله مع النجمة نيللي كريم بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «سجن النسا» للمخرجة كاملة أبوذكري، ومن المقرر أن ينطلق بالتقسيط المريح على منصة شاهد vip قريبًا.

ويشهد داود في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث يعمل حاليًا على فيلم«يوم 13» والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وبجانب فيلم «يوم 13»، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل«هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم