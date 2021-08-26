أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة

Print
فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة
أخصائية تغذية تنبه لأضرار غائبة عن أغلب البشر

فاكهة نهاية الصيف.. تحذير والمخاطر كبيرة

يساهم رُخص أثمان الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، في أن تصبح ملاذًا كبيرًا للناس من أجل أكلها بشكل كبير، دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

وقالت أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة؛ لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل "تخزين الفيتامينات" لفصل الشتاء؛ لكن هذه فكرة ضارة.

وأضافت: لدى الناس مثل هذا السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها في كل قوتك، ثم يشكو الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم وتبدأ معدتهم في التذمر.

وأردفت الأخصائية: من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة؛ ولكن باعتدال؛ لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.

وتابعت: إذا أكلت تفاحة واحدة، فهذه جرعة علاجية جيدة، بحد أقصى 200 غرام في اليوم، وهذا يكفي.. وستظل متوفرة لاحقًا، لا شيء يدعو للقلق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة