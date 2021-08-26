"أمير قطر" يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة "طحنون بن زايد"

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بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في كل المجالات

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وفدا إماراتيا، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لقطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وجه تميم بن حمد تحياته إلى رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.